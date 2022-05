Beim Blumenhäuschen „Am Finkenkamp“ in Sternberg stehen schon viele bunte Blumenschalen und Gartenpflanzen für den Muttertag bereit. FOTO: Katrin Glüsenkamp Sternberg und Dabel Blumenläden bereiten sich auf Muttertag vor Von Katrin Glüsenkamp | 06.05.2022, 13:10 Uhr

Wer in diesem Jahr zum Muttertag einen schönen Strauß verschenken möchte, wird in Sternberg und Dabel auch am Sonntag noch fündig.