In der Gemeinde Blandkenberg wird zum Frühjahrsputz augerufen. Foto: Ralf Kähler up-down up-down Blankenberg putzt Harke und Besen zum Frühjahrsputz mitbringen Von Rita Brückner | 12.05.2023, 12:09 Uhr

In der Gemeinde Blankenberg ist Frühjahrsputz in allen Ortsteilen angesagt. Am 13. Mai geht es los.