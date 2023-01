Der Brand ging nach ersten Erkenntnissen von der Veranda aus. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Bewohner nach Hausbrand verletzt Feuer und viel Rauch machen Haus in Bolz unbewohnbar Von Michael-Günther Bölsche | 08.01.2023, 08:45 Uhr | Update vor 58 Min.

In Bolz bei Mustin ist in der Nacht zum Sonntag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Zwar konnten sich die beiden Bewohner retten, wurden aber mit Verdacht auf Rauchgasverletzung ins Güstrower Krankenhaus eingeliefert. Zwei von vier Hunden überlebten das Feuer nicht.