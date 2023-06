Mittwochs ist Markttag in Sternberg. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Guten Morgen Sternberg Markt in Sternberg: Schnökern, Einkaufen oder Tradition? Von Katrin Glüsenkamp | 01.06.2023, 05:00 Uhr

Jeden Mittwoch ist in Sternberg Markttag. Von Klamotten, Obst und Gemüse bis hin zu frischem Fisch findet sich hier so einiges. Was mir daran immer so gut gefällt.