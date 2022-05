Mit der Kirche in Ruchow sind für Stefanie von Laer auch ganz persönliche Ereignisse verbunden. Zwei ihrer Kinder haben hier geheiratet. FOTO: Kerstin Erz Musik in alten Mauern Benefizkonzerte für ukrainische Musikerinnen in Ruchow Von Robert Lehmann | 10.05.2022, 17:37 Uhr

Die Konzertreihe „Musik in alten Mauern“ startet am Wochenende in Ruchow. Mit zwei der geplanten Konzerte sollen geflüchtete Musikerinnen aus der Ukraine unterstützt werden.