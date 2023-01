In der neuen Trafostation vor Ort stehen noch Arbeiten aus. In der kommenden Woche sollen die ersten Anschlüsse ans Netz gehen. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Bauarbeiten Region Sternberg Wemag sorgt für stabileres Stromnetz in Klein Pritz Von Thorben Oberhag | 20.01.2023, 14:05 Uhr

Die Stromversorgung in der Region soll verbessert werden. Damit Stromausfälle in Klein Pritz und den umliegenden Dörfern so selten wie möglich auftreten, arbeitet die Wemag an den Leitungen. Die Fertigstellung dauert aber.