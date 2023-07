die Bodenplatte ist fertig, Außenmauern werden hochgezogen, die Bauarbeiten für den neuen Penny-Markt am Finkenkamp gehen voran. Foto: Rita Brückner up-down up-down Bauen in Sternberg So gehen die Bauarbeiten für den Penny-Markt am Finkenkamp voran Von Rita Brückner | 11.07.2023, 12:38 Uhr

Die alte Kaufhalle am Finkenkamp in Sternberg ist abgerissen. Hier wird ein neuer Penny-Markt gebaut. Erste Außenwände stehen bereits. Was jetzt geplant ist.