Grundschule Sternberg Bauarbeiten starten frühestens in den Herbstferien Von Robert Lehmann | 12.08.2022, 15:04 Uhr

In den Sommerferien wird in vielen Schulen gewerkelt, so auch in Sternberg. Größere Baumaßnahmen werden in der Grundschule aber wohl erst im Oktober umgesetzt.