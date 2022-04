FOTO: Roswitha Spöhr Begegnungstag unter dem Motto „Kunstort Kirche“ Austausch zwischen Künstlern und Kirchenleuten Von Frank Liebetanz | 28.04.2022, 11:55 Uhr

Für einen intensiveren Austausch zwischen zeitgenössischer Kunst und Kirche warb Bischof Tilman Jeremias am 28. April in der Stadtkirche in Sternberg.