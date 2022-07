Mitte August wird in Rostock ein Sternberger Grundstück versteigert auf dem sich aktuell Kleingärten befinden. (Symbolbild) FOTO: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Norddeutsche Grundstücksauktionen Kleingärten in Sternberg kommen unter den Hammer Von Robert Lehmann | 25.07.2022, 15:05 Uhr

Eine Gartenanlage am Ravenswinkel soll bei der nächsten Grundstücksauktion in Rostock versteigert werden. Diese ist in Sternberg aber weniger bekannt und die Höhe des Mindestangebotes dürfte nicht nur Bürgermeister Armin Taubenheim überraschen.