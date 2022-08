Auf Wunsch von Einheimischen und Touristen hat die Stadt die Betriebszeiten des Springbrunnens angepasst. FOTO: Robert Lehmann up-down up-down Brunnen in Sternberg Auf dem Markt sprudelt das Wasser abends länger Von Robert Lehmann | 05.08.2022, 15:16 Uhr

Einheimische und Touristen können sich an dem Wasserspiel auf dem Markt in Sternberg künftig zu später Stunde erfreuen. Die Stadt passt die Betriebszeiten an.