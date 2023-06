Mit Flatterband und Plakaten macht die Stern-Apotheke in der Luckower Straße auf den bevorstehenden Protesttag aufmerksam. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Bundesweiter Protesttag am Mittwoch Darum schließen mehrere Apotheken rund um Sternberg Von Katrin Glüsenkamp | 12.06.2023, 16:14 Uhr

Am 14. Juni ist bundesweiter Apotheken-Protesttag. Auch die Filialen in Sternberg, Brüel, Dabel und Warin beteiligen sich daran und schließen für einen Tag. Was hinter der Aktion steckt und wie Patienten dennoch an Medikamente kommen.