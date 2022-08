Kurze Pause nach dem ersten Ansturm: Radio-Moderator Alex Stuth (li.) und Gastronom Christian Bick beim Verkauf der Nudeln mit Tomatensauce. FOTO: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Restaurant „Zum Burgwall“ Groß Raden Radio-Moderator Alex Stuth kocht für den guten Zweck Von Katrin Glüsenkamp | 21.08.2022, 14:20 Uhr

Gemeinsam mit Gastronom Christian Bick vom Restaurant „Zum Burgwall“ bereitete Alexander Stuth Nudeln mit Tomatensauce zu. Der Erlös in Höhe von 793 Euro fließt in ein Projekt in Groß Raden.