Dennis Piehl, Nico Müller und Alexandra Koerdt organisieren den ersten Mecklenburger Hoftag auf dem Agrarhof Brüel. Foto: Rita Brückner Landwirtschaft in Brüel erleben Agrarhof Brüel bereitet ersten Mecklenburger Hoftag vor Von Rita Brückner | 05.05.2023, 11:39 Uhr

Was passiert in einer Biolandwirtschaft? Die Frage will der Agrarhof Brüel am 17. Juni beim ersten Hoftag beantworten. Für den wird sogar ein eigenes Bier gebraut.