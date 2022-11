Goldschmiedin Gabriele von Lehsten arbeitet in ihrer Werkstatt noch an Schmuckstücken für die Adventsaustellung. Foto: Rita Brückner up-down up-down Adventsausstellung Rothen 2022 Mit Künstlern auf dem Rothener Hof ins Gespräch kommen Von Rita Brückner | 25.11.2022, 15:11 Uhr

Es ist kein Weihnachtsmarkt, aber auch keine klassische Galerie: Bei der Adventsausstellung am 10. und 11. Dezember in Rothen kann man Künstlern über die Schulter schauen und es gibt was aus der Rothen Kelle.