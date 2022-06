Gute Laune, nicht nur beim Brüeler SV: Am Donnerstag hatte der Sportverein zum Tag der offenen Tür geladen. FOTO: Rainer Kohl 800-jähriges Jubiläum Am Sonnabend tanzt Brüel im Festzelt Von Robert Lehmann | 03.06.2022, 17:53 Uhr

Zum 800-jährigen Jubiläum in Brüel stehen am Wochenende einige Höhepunkte an. Welche Veranstaltungen am Sonnabend, 4. Juni, geplant sind, erfahren Sie hier im Überblick.