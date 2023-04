Sternberg feier 775 Jahre und das Landesrapsblütenfest: Die 775 Meter lange Wimpelkette ist bereits rund um den Markt aufgehängt. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Veranstaltung in Sternberg 775-Jahrfeier und Rapsblütenfest: Wann brauche ich ein Ticket und wann nicht? Von Thorben Oberhag | 28.04.2023, 14:37 Uhr

Die Deko macht bereits deutlich: In der kommenden Woche stehen in Sternberg die Feiertage an - 775-jähriges Stadtjubiläum und das Landesrapsblütenfest. Erstmalig wird bereits am Donnerstag mit einer Veranstaltung gelockt.