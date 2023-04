Lucy und Andrea Thiele vom SCC freuen sich auf viele Teilnehmer beim Frühjahrsputz in Sternberg. Foto: Rita Brückner up-down up-down 775 Jahre Sternberg Sternberger Carneval Club ruft zum Frühjahrsputz und Kampf gegen Hansa-Aufkleber Von Rita Brückner | 01.04.2023, 17:15 Uhr

Der Sternberger Carneval Club will am 15. April gemeinsam mit den Bürgern dem Müll und den Hansa-Aufklebern in der Stadt zu Leibe rücken. Dabei kann jeder seinen Beitrag für ein schönes Sternberg zum 775. Stadtjubiläum leisten.