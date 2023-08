Viel Verkehr in den Dörfern 50 Trecker in zwei Tagen: Erntesaison regt Urlauber in Weitendorf auf Von Hannes Henffler | 21.08.2023, 15:54 Uhr In einer Tour fahren Trecker und Laster durch die Straße Am Zitronenberg. Dauerurlauberin Nicole Hasenjäger findet den vielen Verkehr nicht nur nervig, sondern auch gefährlich. Foto: Hannes Henffler up-down up-down

Die sonst so ruhige Straße Am Zitronenberg in der Gemeinde Weitendorf ist derzeit eine der Hauptverkehrsstraßen für Landwirtschaftsfahrzeuge. Viel zu schnell und zu oft würden die Trecker hier entlang fahren, findet Nicole Hasenjäger. Das Problem ist der Bürgermeisterin bekannt. So will sie das Problem lösen.