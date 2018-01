Wildschweinplage : Zusätzliche Großjagden auf Schweine

120 Jäger in drei Forstämtern gestern im Einsatz

„Wir nehmen es ernst“, verkündete gestern Mathias Regenstein, der Chef des Forstamtes Schlemmin, mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest (ASP). Damit sich diese hoffentlich nicht bis in unsere Gefilden ausbreitet, sind die Jäger vom Schweriner Agrarministerium angehalten, so viele Wildschweine zur Strecke zu bringen, wie es nur geht.

Zuletzt wurde ASP – die ihren Ursprung in Georgien nahm und sich über Russland weiter ausbreitete – in Polen und Tschechien nachgewiesen. Sie ist somit nur noch 300 Kilometer von MeckPomm entfernt, für die ASP stellt das keine riesige Distanz dar.

Und so gab und gibt es etwa im Bereich des Schlemminer Forstamtes mit seinen sieben Revieren Warin, Qualitz, Oettelin, Tarnow, Weiße Krug, Rosenow und Schlemmin auf insgesamt 6500 Hektar Jagdfläche gleich vier zusätzliche Drückjagden bis Monatsende. Gestern fand die vorletzte zwischen Blankenberg und Warin statt, heute bis Mittag ist eine abschließende, dann im Tarnower Revier.

Das gestrige Ergebnis der Jagd, offen für alles jagdliche Wild, betrug 6 Schweine, 1, Rotwild, 1 Fuchs und 6 Rehe. Der Forstamtsleiter nannte dies „durchschnittlich“. Es war laut Regenstein „die 18. in der Jagdsaison seit 1. April“. Auch hier sei die bisherige Gesamtstrecke „Schnitt – 310 Schweine, 40 Rotwild, 400 Rehe“.

Jagden gab es gestern auch in den Nachbar-Forstämtern. Im Revier Gädebehn erlegten 20 Schützen acht Schwarzkittel und zwei Rehe. Es war hier die letzte Jagd, denn „Bachen haben schon erste Frischlinge“, so Forstamtsleiter Ingo Nadler. Und im Revier Sehlsdorf des Forstamtes Sandhof gab es eine Treibjagd mit 50 Jägern. Bekannt als ganz gute Schwarzwild-Strecke, wurden hier gestern gleich 56 Schweine erlegt plus 6 Rotwild und 5 Rehe