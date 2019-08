Kloster Tempzin : Zum 70. kommt auch der Bürgermeister

von Roswitha Spöhr

22. August 2019, 09:33 Uhr

557 Einwohner waren per 31. Dezember 2018 in der Gemeinde Kloster Tempzin gemeldet. Wann Bürgermeister Sieghard Dörge Jubilaren persönlich Glückwünsche überbringt, darüber hat sich die Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung verständigt. So wird der Bürgermeister jetzt erst zum 70. Geburtstag persönlich gratulieren und „versuchen, ab dann alle fünf Jahre und ab einem Alter von 80 Jahren in jedem Jahr“ seine Glückwünsche zu überbringen.