Warin : Zukunftswerkstatt von Wariner Wählergruppe

Die Wählergruppe „Gemeinsam Warin Gestalten“ lädt ein.

von Roland Güttler

07. März 2019, 11:33 Uhr

Die mit Blick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai gegründete Wählergruppe „Gemeinsam Warin Gestalten“ (GWG) lädt am 11. März zur Zukunftswerkstatt als offenes Forum ein. Die Wählergruppe möchte laut ihrem Vorsitzenden Björn Griese „in der kommunalen Politik andere Akzente setzen. Anregen, bewegen, aufregen, wo einzelne nur die Schultern zucken oder darüber hinwegsehen. Wir wollen bewegen und nicht resignieren, die Augen offen halten und zuhören. Wir möchten den Einzelnen mit seinen Anliegen ernst nehmen, wertschätzen, an Umsetzungen arbeiten und beteiligen.“ Bei der GWG-Zukunftswerkstatt am 11. März von 18 bis 20 Uhr im Hotel am Wariner See gehe es darum: „Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Stadt und ihrer Ortsteile?“ Dabei sei die Schwerpunktsetzung offen: das Leben in der Stadt, kulturelle Möglichkeiten, ärztliche Versorgung, Ansiedlung und Halten von Handwerk und Industrie, gute Lern- und Lebensbedingungen für Jung bis Alt, die Parkbank oder der Wanderweg... Unterm GWG-Dach haben sich Politiker von SPD und Linken – die Parteien treten bei der Wahl in Warin erstmals nicht an – als Privatpersonen sowie parteiunabhängige Bürger zusammengefunden.