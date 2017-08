Sternberger Seenland : Zu Fuß, per Rad oder im Kahn

vergrößern 1 von 1 Foto: Naturparkverwaltung/Archiv 1 von 1

Auf geführten Touren sind Einheimische und Urlauber eingeladen,

unsere schöne Region zu erkunden. Nach den Angaben der Veranstalter haben wir einen Überblick zusammengestellt.



Binnensalzwiesen in Sülten

Eine geführte Wanderung hat am Montag, dem 28. August, das Naturschutzgebiet (NSG) Binnensalzwiesen Sülten zum Ziel. Los geht es um 10 Uhr am Parkplatz des Waldbades am Roten See bei Brüel. Hans-Werner Lübcke führt die Teilnehmer bis zum Aussichtspunkt oberhalb der Salzwiesen nach Sülten. Für den Rückweg wird eine Strecke oberhalb von Weitendorf und an der Warnow entlang in das Waldgebiet südlich des Roten See gewählt.

Unterwegs wird der Wanderführer Erläuterungen zur natürlichen Entstehung und Herausbildung der verschiedenen Landschaftsformen und Hinweise zu momentanen Einflüssen auf unsere, in der Landschaft vorkommenden Sölle geben. Zudem, so kündigt Hans-Werner Lübcke an, werden historische Veränderungen bei einem kleinen Abstecher zur Wüstung Hütthof mit der alten Dorfschule zu sehen sein. Für die rund drei Stunden dauernde Tour fällt ein Obolus von drei Euro an.



Mit Stadtführer durch Sternberg

Immer montags beginnt um 10 Uhr ein geführter Stadtrundgang durch die Sternberger Innenstadt, auf dem selbst Einheimische

sicherlich noch etwas Neues entdecken können. Treffpunkt ist auf dem Markt.



Wanderung zum Glasermoor

„Biber und Glashütten –

Wanderung zum Glasermoor“ hat Petra Zoschnik

ihre Touren überschrieben, die jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Die Durchführung wird ab zwei Erwachsene garantiert. Treffpunkt ist in Kritzow bei Langen Brütz die Bushaltestelle. Obolus: neun Euro / Erwachsene, 4,50 Euro / Kind ab sechs Jahre.

Die Wanderer sind zirka drei Kilometer auf einem bequemen, naturbelassenen Weg unterwegs. Es ist eine Tour, bei der es, vor allem für Kinder, immer etwas zu entdecken gibt, sagt Zoschnik. Infos: www. petour.de.



Übern See bis nach Groß Raden

„Jetzt fahren wir übern See“ heißt es dienstags. Mit dem Fischerboot geht es von Sternberg nach Groß Raden und zurück. Abfahrzeiten sind 10 und 14 Uhr ab Sternberg, Seestraße 13, sowie

11 und 15 Uhr ab Groß Raden an der Badestelle.



Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow

Am Mittwoch, dem 30. August, führt Hans-Werner Lübcke durch das Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow. Für diese Rundwanderung müssen ca. 2,5 Stunden einplant werden. An der Brücke Groß Görnow wird die Warnow gequert und diese flussabwärts an der östlichen Seite bis zur Radener Brücke begleitet.

„Von dort wird uns der Rückweg am westlichen Ufer der Warnow flussaufwärts über die Slawenburg und den Aussichtspunkt wieder zum Startort führen. Auf dieser Wanderung wird vieles zu erfahren sein über Biber, Steinschläger, Slawen, Eisgletscher und das Durchbruchstal“, kündigt er an. Treffpunkt und Start der Rundwanderung ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Warnow bei Groß Görnow.



Durch das abendliche Sternberg

Am Mittwoch, dem 30. August, beginnt um 19.30 Uhr ein zirka eineinhalbstündiger Rundgang durch das abendliche Sternberg mit Jürgen Materlik. Treffpunkt ist an der Stadtkirche. Teilnehmerbeitrag: zwei Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. „Erleben Sie das besondere Flair Sternbergs in den Abendstunden bei einem Rundgang durch die wunderschön restaurierte Altstadt“, lädt der Stadtführer ein.



Ins Gebiet der Oberen Seen

Am Donnerstag, 31. August, führt Hans-Werner Lübcke Wanderfreunde in das Gebiet der Oberen Seen. Treffpunkt für die Rundwanderung ist um 10 Uhr an der Rezeption des Campingplatzes am Luckower See in Sternberg.

„Nachdem wir über den Judenberg gewandert sind und die B 104 gequert haben, erreichen wir das Gebiet. Es wird Erläuterungen zum Vordringen der Gletscher geben, warum der Sternberger Kuchen nur hier zu finden ist, wo er ,gebacken‘ wurde und auch zu den Torf- und Kalkgruben“, kündigt Lübcke an. Sollte die Einkehr beim Fischer erwünscht sein, gibt es auch zu Fischaufzucht und Fischerei in den Seen Ausführungen durch Fischermeister Frischke. „Wir werden etwa 2,5 Stunden wandern. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro.

Im Anschluss an die Wanderung besteht die Möglichkeit, bei Fischer Frischke für fünf Euro geräucherte Forelle zu essen. Dafür bitte ich um eine kurze Anmeldung bei mir bis zirka 17 Uhr des Vortages unter Telefon 0178/ 6957389“, erklärt er.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 26.Aug.2017 | 05:00 Uhr