Sternberg : Zauberhafte Orgelmusik

von svz.de

09. Juli 2019, 07:37 Uhr

Am kommenden Freitag gastiert der Bremer Domorganist Professor Stephan Leuthold um 19 Uhr in der Stadtkirche in Sternberg mit einem auf die Walcker-Orgel zugeschnittenen Programm zauberhafter Orgelmusik der Romantik. Karten zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo Sternberg und an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt.

Geboren und aufgewachsen ist Stephan Leuthold in Dresden. Sein Solistenstudium Orgel schloss er im Jahr 2000 mit Auszeichnung ab. Seitdem geht Leuthold einer umfangreichen Konzerttätigkeit im In- und Ausland nach. Beim Internationalen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb 1997 in Freiberg gewann er den Ersten Preis. Er war unter anderem Kirchenmusiker und Bezirkskantor in Ludwigsburg bei Stuttgart, der Stadt der Orgelbaufirma Walcker, dem „Geburtsort“ der Sternberger Walcker-Orgel von 1895.