Kloster Tempzin : Wo Äpfel wachsen und kein Gockel kräht

In Tempzin lädt eine Apfellaube zum Verweilen ein.

von Roswitha Spöhr

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

In Tempzin steht seit fast zwei Jahrzehnten eine Apfellaube vor der Kirchenmauer, zu verdanken dem Förderverein „Antoniter-Hospital Tempzin“. Vor drei Wochen hat die Laube wieder einen Pflegeschnitt erhalten, sagt Vereins-Vorsitzender Sieghard Dörge.

In Zahrensdorf lädt seit fast zehn Jahren eine Gockellaube ein, doch einmal Platz zu nehmen und inne zu halten. Letztere hatte Sieghard Dörge mit seinen Enkeln Marwin und Manuel aufgebaut, die bis heute in der Zahrensdorfer Ortsgruppe der Landjugend Mitglied sind. Wer sich über die Landjugend informieren möchte, sollte in die Laube hineinschauen. „Für die Gockellaube hat es damals einen Preis gegeben, den Scheck hat dann die Jugendfeuerwehr bekommen“, sagt Dörge. Metall, Holz und Steine wurden verarbeitet. Der Dekohahn auf dem Dach war ein Geschenk von Bekannten. Längst ist der Efeu an den Metallstäben hinauf geklettert.

Schon damals hatte sich Dörge gewünscht, Nachahmer für solche besonderen Verweilplätze in der Gemeinde zu finden. Inzwischen ist er Bürgermeister und erneuert den Wunsch. Solche Lauben an markanten Stellen könnten ein Erkennungsmerkmal für die Gemeinde sein, ist seine Überlegung. Vorstellbar wären beispielsweise Wiesenlaube, Mühlenlaube, Bachlaube, Feldlaube, Seelaube... „Das wäre einfach aus Naturmaterialien umzusetzen, wo sich auch Betriebe miteinbringen und auf einem kleinen Schild vorstellen könnten.“