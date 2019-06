Hohen Pritz : Windenergie ein Thema

von Michael Beitien

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Auf der ersten Sitzung der Gemeindevertretungen nach den Neuwahlen geht es in den meisten Kommunen vor allem darum, die Aufgaben zu verteilen.

In Hohen Pritz geht die Tagesordnung weit darüber hinaus. Dort wollen sich die Gemeindevertreter am heutigen Dienstag auch mit den Windenergieanlagen und mit der Jahresabrechnung 2017 befassen. Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung beginnt heute um 19 Uhr im Gemeindehaus in Hohen Pritz.