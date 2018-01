Sternberg : Willkommen und Abschied

vergrößern 1 von 1 Foto: Katja Frick 1 von 1

von Katja Frick

erstellt am 03.Jan.2018 | 05:00 Uhr

„Das wird schwierig“, meinte Helga Reichel gestern auf die Frage der SVZ, wie ihr Leben ohne Bücher in Zukunft aussehen werde. Im Beisein von Bürgermeister Armin Taubenheim übergab sie am ersten Dienstag des Jahres 2018 nach 37 Jahren als Bibliothekarin die Sternberger Stadtbibliothek an ihre Nachfolgerin Sieglinde Gast. „Frau Gast hat sich bei uns dafür beworben und wird die Bibliothek als geringfügig Beschäftigte weiterführen. Wir sind sehr froh, dass wir sie gefunden haben“, erklärte der Bürgermeister die Personalie. Dadurch, dass Brüel als Partner für die geplante Amtsbibliothek zunächst einmal weggebrochen sei (SVZ berichtete), musste diese Lösung gefunden werden. „Es ist wichtig, die Kinder an Bücher heranzuführen“, erklärte das Stadtoberhaupt und gleichzeitig der Leitende Verwaltungsbeamte (LVB) für das Amt Sternberger Seenlandschaft.

