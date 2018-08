Elektrizität : Wieder Strom in Sternberg

Den Einwohnern in Sternberg fehlte der Zugang zur Elektrizität

In ganz Sternberg und Umgebung ist der Strom aus bislang ungeklärter Ursache ausgefallen. Bis mindestens kurz vor 15 Uhr wurde an dem Problem laut Wemag-Angaben gearbeitet. Vermutet wird bislang eine Leitungsbeschädigung durch Straßenarbeiten in der Nähe. Insgesamt waren etwa 800 Wemag-Kunden von dem Stromausfall betroffen.