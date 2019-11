Sternberg : Wie geht es beim Lärmschutz voran?

Vertreter des Sternberger Schützenvereins beraten mit Mitgliedern des Ordnungsausschusses

von Michael Beitien

19. November 2019, 19:30 Uhr

Was kann in Sternberg unternommen werden, um die Lärmbelästigung durch den Schießplatz zu minimieren? Das ist ein Thema bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Umwelt und Ordnung, der am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Magistratszimmer des Sternberger Rathauses tagt.

Im Oktober hatte sich der Ausschuss schon einmal mit der Thematik befasst. Grund waren Kritiken von Urlaubern und Einwohnern. Am Donnerstag werden Vertreter vom Schützenverein zur Beratung über Lärmschutzmaßnahmen erwartet.

Bei der öffentlichen Sitzung gibt es auch Informationen zur Arbeit von Ordnungsamt und Bauhof. Beraten werden soll über die Erstellung einer Spielplatzordnung sowie über die Schließzeiten der öffentlichen Toiletten am Parkplatz in Sternberg.