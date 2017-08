Pilzfreunde im Wald unerwünscht : Widerstand von Jägern: Nachtwanderung erneut verboten

Fünf Jahre lang gab es keinerlei Einwände bei der Genehmigung von nächtlichen Pilzwanderungen durch das Mykologische Informationszentrum aus Wismar – plötzlich ist alles anders. Nachdem bereits das Forstamt Gädebehn es untersagte, kam gestern auch das Verbot durch den Sandhofer Forstamtsleiter Frank Zerbe. „Es ist unvereinbar mit der Nutzung des Waldes und der Jagd.“ Letzteres dürfte denn auch den Ausschlag gegeben haben für den jähen Sinnungswandel. Die Jagd-Lobby will, dass in den Wäldern Ruhe herrscht; vor allem mit Blick aufs jagdbare Wild. Pilzsucher werden da in den Wäldern per se bereits tagsüber als (zu duldende) Störenfriede angesehen. Und dann geht eine nächtliche Pilzwanderung – wohlgemerkt leise – schon mal gar nicht! Natürlich ist die Frage erlaubt: Muss man denn auch des Nachts auf Pilzsuche gehen? Andersherum: Stört diese organisierte Ausnahme das Wild wirklich so sehr – oder vor allem die Jäger?