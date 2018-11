von svz.de

22. November 2018, 09:33 Uhr

Haus- und Handwerk wie in der Slawenzeit – das können Workshopbesucher am 12. Dezember um 19 Uhr in der Slawenburg Groß Raden ausprobieren. Töpfern, Weben, Korbflechten, Specksteinbearbeitung gehören an diesem Abend zum Angebot des Archäologischen Museums. Anmeldung unter 03847/2252.