Vor zehn Jahren : Werbe-Woche auf der Buga

29. Juli 2019, 08:13 Uhr

Die Perlen des Sternberger Seenlands, verpackt als Buga-Regionalprojekte, warben vor zehn Jahren eine ganze Woche lang auf der Bundesgartenschau in Schwerin um Besucher, wie unsere Zeitung berichtete. Die Orte, zu denen unter anderem die Sültener Salzwiesen, Lütt Acker in Sternberg, das Museumsdorf Kobrow oder Schloss und Park in Kaarz gehören, sind bis heute bei Gästen beliebt. Auch wenn sich manches verändert hat. So gibt es das Agrarmuseum in Kobrow nicht mehr. Dafür aber hat das Kutschenmuseum seine Ausstellung stark vergrößert und ist ein Besuchermagnet.