Warin : Wer schwimmt am schnellsten?

34. Kinderlangstreckenschwimmen im Wariner Strandbad.

von Roswitha Spöhr

03. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Wariner Ortsverband der DLRG veranstaltet am Sonntag, dem 7. Juli, das 34. Kinderlangstreckenschwimmen

im Wariner Strandbad. Der ab 14 Uhr stattfindende Wettkampf erfolgt in zwei Altersklassen: In der AK 1 absolvieren die Teilnehmer von fünf bis neun Jahre n eine 200-Meter-Strecke. In der AK 2 schwimmen die Mädchen und Jungen zwischen 10 und 14 Jahren die 400-Meter-Distanz. Die Anmeldekosten betragen zehn Euro. Eine Anmeldung ist auf der Internetseite unter DLRG Warin möglich.