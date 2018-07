Warin : Wer hat den Kirchenschlüssel?

Eine unbekannte Familie ist mit dem Schlüssel für das Wariner Gotteshaus verschwunden

von Michael Beitien

07. Juli 2018, 05:00 Uhr

Waren sie dreist oder einfach nur vergesslich? Am Donnerstag lieh sich eine Familie in der Naturparkverwaltung den Schlüssel zur Wariner Kirche. Seitdem ist der ziemlich große Kirchenschlüssel spurlos verschwunden.

Es ist ein beliebter Service für Einheimische und Gäste: Wenn im Pfarrhaus niemand ist, können sich Interessenten in der benachbarten Naturparkverwaltung den Kirchenschlüssel holen, um die historische Stiftskirche in Warin zu besuchen. So wird es schon seit 2008 gehandhabt. Und es gab nie Probleme, wie Jan Lippke, der stellvertretende Naturparkverwaltung, sagt.

Bis zu dem Vorfall in dieser Woche. Jan Lippke sandte gestern ein Foto von einem vergleichbaren Schlüssel. „Der verschwundene sieht sehr ähnlich aus und ist zirka 20 Zentimeter lang.

Den steckt man eigentlich nicht aus Versehen ein“,

so der Mann vom Naturpark.

„Dazu kommt noch ein normaler Buntbartschlüssel für die Fliegengittertür Inneren

Die Kirche ist erst einmal gesichert, so dass man mit dem verschwundenen Schlüssel nicht mehr ins Innere kommt.

Es sei sehr schade,

sagt Lippke, „denn wir hatten immer viele Besucher, die dieses Angebot genutzt haben.“

Noch hoffen die Mitarbeiter in der Naturparkverwaltung, dass die Schlüssel zurück gebracht werden. „Sie können auch in den Briefkasten der Naturparkverwaltung eingeworfen werden, wenn es den Leuten zu peinlich wird, die Schlüssel persönlich zurück zu bringen“, sagt Jan Lippke.