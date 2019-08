Wendorfer Feuerwehr mit 15. Einsatz

von Michael Beitien

10. August 2019, 10:45 Uhr

Dieser Einsatz war sogar in Brüel zu hören. Zwischen Weberin und Kritzow war in der Nacht zu Sonnabend eine Birke auf die Straße gefallen. Die Brüeler Feuerwehrleute wurden mittels Sirene zum Einsatz gerufen, konnten allerdings auf dem Weg wieder umkehren. Da hatten schon die Wendorfer Kameraden den Baum beseitigt. Für sie war es bereits der 15. Einsatz in diesem Jahr, sagt Wehrführer Stephan Hirsch. Diesmal nur ein kleiner. Ausgerückt waren seine Kameraden 2019 auch bereits zu mehreren Bränden.