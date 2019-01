Sternberg : Weihnachtsbäume werden kompostiert

von svz.de

03. Januar 2019, 08:34 Uhr

Ausgediente Weihnachtsbäume können auch in diesem Jahr wieder einer Kompostierung zugeführt werden. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ludwigslust-Parchim informiert, muss dafür das Lametta entfernt worden sein. Die Bäume werden geschreddert, das Lametta kann nicht herausgesiebt werden. Wer diese Möglichkeit der Entsorgung nutzen möchte, sollte am Abfuhrtag 23. Januar im Amt Sternberger Seenlandschaft den Baum bis spätestens 6 Uhr an einen der Wertstoffcontainerplätzen gelegt haben.