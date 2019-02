Hagenow : Weg vom Verbrenner

Busbetriebe VLP fordern Land auf, Elektrofahrzeuge zu kaufen

von svz.de

28. Februar 2019, 09:06 Uhr

Nach der eintägigen Testfahrt des ersten Elektrobusses im Kreis Ludwigslust-Parchim kommt jetzt Bewegung in das Thema Elektro-Mobilität. Christian Rosenkranz, Aufsichtsratsvorsitzender der kreislichen Busbetriebe VLP, fordert vom Land den Kauf von Testbussen. Und das für alle Städte und Gemeinden im Land. „So könnten alle die neue Technik im Alltag testen und deren Einführung vorbereiten. Wir im Unternehmen haben jedenfalls keine Lust mehr darauf, weiterhin Diesel zu verbrennen.“

Der Gedanke hinter der Forderung ist einfach: Für die Kreise und Städte sind die E-Busse noch zu teuer. Zugleich gibt es noch viele Fragen, die vor einer massenhaften Umrüstung geklärt werden müssen. Um diese Zeit zu nutzen, müsste nach Rosenkranz das Land in die Bresche springen, gerade aus Gründen des Umweltschutzes. „Ich schlage jeweils drei Busse für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt vor, das wären dann 24 für ganz MV. Die Busse bleiben im Eigentum des Landes, und alle können testen, was die neue Technik im Alltag taugt. Wir bei der VLP sind überzeugt von dem System und wollen umrüsten. Dafür werden wir aber Hilfe benötigen, unser Kreis kann die Busse nicht bezahlen. Den anderen wird es nicht anders gehen.“

Aktuell bezahlen die VLP für einen Standard-Dieselbus etwa 200 000 Euro. Der vor Tagen vorgestellte E-Bus von Mercedes sollte mit Zusatzausrüstung fast das Dreifache kosten. Aktuell haben die Verkehrsbetriebe 208 Busse im Bestand. Landrat Stefan Sternberg, der an der Testfahrt teilgenommen hatte, sieht angesichts der aktuellen Preise auch keine Chance für eine schnelle Einführung der Busse. Statt dessen kauft der Kreis in diesem und wohl auch im kommenden Jahr jeweils 15 neue Dieselbusse. „Ich weiß, das wird ein dickes Brett. Aber wenn wir im Land weiterkommen wollen, muss ein Durchbruch her. Die Technik der E-Busse funktioniert im Prinzip und das besonders gut auf dem Land“, so Rosenkranz. Der CDU-Mann will auf dem nächsten Kreistag bei den anderen Parteien um Unterstützung werben.

Mayk Pohle