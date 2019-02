Sternberg : Was wollen Jugendliche vor der Ausbildung?

von Onlineredaktion SVZ

Was wollen Jugendliche an der Schwelle zur Berufsausbildung? Darum geht es am Donnerstag, 28. Februar, ab 18 Uhr bei einer Informationsveranstaltung für Unternehmen und Behörden im Sternberger Rathaus. Sophie Wichmann vom Landkreis Ludwigslust-Parchim präsentiert eine Umfrage in den Abgangsklassen zum Berufseinstieg, Robert Christoph von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg spricht zur Berufs- und Studienorientierung mit regionalen Angeboten und das Projekt „Zukunft durch Ausbildung“ präsentiert Dr. Bernd Schulz von der Gesellschaft für innovative Beschäftigung Ludwigslust.

Gemeinsam mit der Sternberger Schule und der Stadtverwaltung organisiert der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Sternberg diese und eine weitere Veranstaltung am 25. April, um die Ausbildung in der Region zu stärken. Im Netzwerk Schule-Wirtschaft engagieren sich Vertreter von Schule und Arbeitswelt.

Interessenten sollten sich im Schulsekretariat anmelden unter Telefon 0 38 47 / 43 53 40, Fax 0 38 47 / 4 35 34 43 oder per E-Mail: sekretariat@kgs-sternberg.de