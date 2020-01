Warins Bürgermeister im Interview : „Warin steht an erster Stelle“

Bürgermeister Björn Griese im SVZ-Gespräch über die beiden 2020er-Vorhaben auf dem Ex-Krankenhaus-Gelände und dem Strandbad

von Roland Güttler

10. Januar 2020, 18:00 Uhr

Seit einem halben Jahr ist Warins Bürgermeister Björn Griese als Spitzenkandidat der Wählergruppe „Gemeinsam Warin Gestalten“ (GWG) im Amt.

Über seine Erfahrungen und die Aufgaben im neuen Jahr sprach mit ihm SVZ-Redakteur Roland Güttler.

Sie sitzen für die Partei Die Linke im NWM-Kreistag, sind auch anderweitig politisch tätig. Ist der Posten eines Bürgermeisters noch mal ganz was Anderes?

Griese: Die politische Dimension mit der Stadtvertretung und den Fraktionen kannte ich ja schon als langjähriges Mitglied des Stadtparlaments. Aber es gibt Sachen, die neu sind: Die ganze Geschichte mit den Fördermitteln etwa. Oder dass einen als Stadtoberhaupt Leute auf der Straße ansprechen, wo etwas nicht in Ordnung ist. Dort oder dort müsste etwa die Hecke geschnitten werden, die kleinen Dinge des Bürgermeister-Alltags eben. Man ist im Vergleich zum Kreistag direkt an der Basis.

Vor der Wahl versprachen Sie, Ihre Funktionen bei den Linken zugunsten der Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister zu reduzieren. Amtsvorgänger Michael Ankermann (CDU) hält Ihnen vor, in Warin noch nichtganz angekommen zu sein. Werden Sie 2020 Ihren Posten als kommissarischer Fraktionschef im Kreistag abgeben?

Es hat sich leider in der Fraktion bisher kein Nachfolger gefunden. Darum habe ich mich im vergangenem Sommer nochmals für zwei Jahre als kommissarischer Fraktionsvorsitzender zur Verfügung gestellt. Danach soll ein erneuerter Anlauf nach einem Nachfolger unternommen werden.

Warin steht jedoch für mich an 1. Stelle.

Auch Monate nach der Kommunalwahl scheinen die Nachwehen noch nicht vorbei zu sein, die unterlegene CDU etwa macht auf Opposition. Wie sehen Sie das Ganze?

Ich hoffe, dass sich das geben wird, wir wieder mehr zur Sachpolitik zurückkehren. Ich wünsche mir, dass die Sitzungen der Stadtvertreter straffer ablaufen und allein der öffentliche Teil nicht stets über drei Stunden dauert. Bis dahin müssen wir wohl den langen Weg gehen. In den Ausschüssen erlebe ich eine sachliche Zusammenarbeit. Ich denke, jedem Stadtvertreter geht es in erster Linie ums Wohl der Stadt und ihrer Bürger.

Werden Sie nach den Erfahrungen der vergangenen Monate nochmals auf die Christdemokraten zugehen?

Gesprächsbereit bin ich immer, stehe für Sachlichkeit im Sinne der Stadt. Jeder kann sehen, dass ich Sitzungen fair leite,nicht parteiisch.

Was sind die wichtigsten Vorhaben für 2020 in Warin und in den Ortsteilen?

Zwei Schwerpunkte werden uns in diesem Jahr begleiten. Zum einen ist es der Umbau des ehemaligen Krankenhauses zu einer Pflegeeinrichtung beziehungsweise Wohnanlage für Senioren. Investor Thomas Weyer hat Ende Oktober den Bauantrag eingereicht, dieser befindet sich jetzt in der Bearbeitung beim Kreis. Ich hoffe auf eine baldige Baugenehmigung. Es gibt die Zusage des Kreises, das Vorhaben mit Priorität zu behandeln.

Zweite Baustelle ist die Gestaltung des Wariner Strandbades mit dem Strandhausneubau. Wir haben dafür Fördermittel beantragt. Wenn es gut läuft, könnte es im März schon eine verbindliche Antwort geben. Und sollte es sehr gut laufen, gibt es auch eine Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn.

Zudem hoffe ich, dass 2020 die neue Fußgängerbrücke über den Tönnisbach kommt und auch der Parkplatz am Strand in Groß Labenz errichtet wird. Zudem freue ich mich, dass mit Matthias Kasten aus Brüel unserer neuer Jugend- und Schulsozialarbeiter seine Arbeit im Haus der Zukunft und in der Grundschule aufgenommen hat. In der Schule steht auch die Vorbereitung und Umsetzung der Digitalisierung in den nächsten Monaten an.

Sie haben die Bürgermeistersprechstunde in den Ortsteilen eingeführt. Premiere war in Klein Labenz. Wo werden Sie demnächst sein?

Am 27. Januar komme ich nach Mankmoos (zu Förster Uwe Möller) und voraussichtlich im März nach Pennewitt. Es hängt auch immer von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten ab. Groß Labenz oder Allwardtshof hebe ich mir darum für die wärmeren Monate auf: als Sprechstunde unterm Sonnenschirm.

Die SPD-Fraktion in Neukloster stellte kürzlich den Antrag zur personellen Aufstockung des Bauamtes. Wie sehen Sie das?

Ich würde es sehr begrüßen, wenn das Bauamt personell verstärkt wird. Mit Abstand habe ich mit dem Amt die meisten Kontakte in der Stadtverwaltung Neukloster, die zugleich die Amtsaufgaben übernimmt. Jeder weiß, wie lange manches dauert.