Dabel/Sternberg : Wandern mit den Hunden

08. Januar 2019, 06:26 Uhr

Auch im neuen Jahr organisieren Helga Kastirke und Kerstin Westhoff Hundewanderungen. Zwei sind allein für heute angekündigt. Um 15 Uhr beginnt am Feriendorf „Storchennest“ in Dabel eine kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke. Die Tour dauert etwa eine Stunde.

Ebenfalls eine Stunde sollten diejenigen einplanen, die sich um 15.30 Uhr der Hundewanderung mit Kerstin Westhoff anschließen. Treff ist in

Sternberg am Maikamp am Parkplatz an der Halbinsel Luckower See.