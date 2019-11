Brüel : Vorweihnachtliche Stimmung im Schaufenster

Erste Dekorationen entdeckt

von Roswitha Spöhr

14. November 2019, 18:00 Uhr

Monika Göppinger hat wieder dekoriert: Mehrmals im Jahr schmückt sie ein Schaufenster in der Schweriner Straße in Brüel. Damit begonnen hat Monika Göppinger, als sie und ihr Mann noch in Brüel wohnten. Inzwischen in Neukloster zu Hause, will sie die liebgewonnene Tradition nicht missen. „Das Schaufenster zeigt mit vielen Lichtern schon vorweihnachtliche Stimmung. Nach Nikolaus will ich die Dekoration aber noch ergänzen“, sagt sie.

Nach wie vor ein Hingucker sind die Fotos vom Bekleidungsgeschäft, das es hier bis 1978 gab. Geplant sei, weitere aufzubereiten und im Schaufenster zu zeigen, „aber dafür auch neue Motive mit einer professionellen Kamera einzufangen, sei es aus der Region oder als Anregung für Reisen oder Unternehmungen“.