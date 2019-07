Sternberg : Vorsicht! Hier gibt es verstärkt Wildunfälle

von Roland Güttler

08. Juli 2019, 08:41 Uhr

Ein Unfall mit Reh, Schwein oder Hirsch kann überall passieren. Doch in der Region gibt es mehrere Wildwechsel-Hotspots – vier davon an der B 104 zwischen Sternberg und Cambs. So auf Höhe der Abzweige nach Zaschendorf und Kuhlen und nahe des Betonknotens; dort, wo die L 09 nach Crivitz geht.

An letzterer Stelle passierte es zwischen Sonnabend und Sonntag kurz vor Mitternacht mal wieder. Ein Reh lief über die Bundesstraße und kollidierte mit einem in Richtung Schwerin fahrenden Auto. Das Tier verendete vor Ort, am Pkw gab es einen Sachschaden von 1500 Euro.

Der größte regionale Fernwechsel des Wildes befindet sich in dem Bereich der B 104 jedoch zwischen Sternberg und Weitendorf – etwa auf Höhe der alten Sternberger Ziegelei. Im Januar vergangenen Jahres gab es dort sogar zwei Verkehrsunfälle mit Hirschen. Das Wild wechselt hier jede Nacht hin und her zwischen dem Sagsdorfer Wald und dem Warnowbruch an der B 104 und dann rüber zum Kaarzer Holz.

Obacht geben sollte man aber auch neuerdings auf der B 104 zwischen den Abzweigen nach Loiz und Pastin. Hier kam es in den letzten 14 Tagen zwei Mal zu Unfällen mit Schwarzwild. Jüngst am Sonnabend, gegen 12.10 Uhr, als eine ganze Rotte rüberlief und ein Pkw-Fahrer das letzte Tier „erwischte“.

Auch auf der B 192 zwischen Borkow und Dobbertin ist besondere Achtung geboten. Samstagnacht lief ein Reh 200 Meter hinter Neu Woserin in Fahrtrichtung Borkow in ein Auto.