Brüel : Vorfreude auf Konzert in Brüel

Die Musikschule „Klangraum Nádo“ lädt morgen um 14 Uhr zu einem Konzert im „Kulturknastfenster“ in Brüel ein. Zu den zirka 20 Künstlern, die unter dem Motto: „It never rains in California“ spielen, singen, tanzen... gehören auch Carlotta Bick, Klavier, und Luise Jüttner, Gesang, hier bei einer Probe mit Musikschullehrer Michael Jüllich. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 07.Jul.2017 | 03:00 Uhr