von svz.de

27. Februar 2019, 11:27 Uhr

Rechenschaft über das vergangene Jahr wird heute bei der Volkssolidarität abgelegt. Die Wariner Ortsgruppe lädt ihre Mitglieder zu der um 14 Uhr beginnenden Veranstaltung herzlich in die Räume am Fritz-Reuter-Platz in Warin ein.