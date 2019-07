Sülten : Virtuose Klassik und traumhafte Romantik

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Rahmen des Sternberger Musiksommer 2019 findet am kommenden Freitag um 19 Uhr in der Sültener Dorfkirche ein Violinkonzert mit der Neuklosteraner Geigerin Heide Nemitz statt. Begleitet wird sie am Klavier und an der Friese-Orgel von Christof Munzlinger. Bei „Virtuose Klassik - Traumhafte Romantik“ kommen bekannte und virtuose Werke berühmter Komponisten und Geigenvirtuosen zu Gehör. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Der Erlös fließt in die Renovierung der Kirche. Karten gibt es bei der Tourist-Info in Sternberg und an der Abendkasse.