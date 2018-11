Kaarz : Viele Künstler, Radwege fehlen

von svz.de

27. November 2018, 20:52 Uhr

Die Planungsbüros Kontor 21 und Umweltplan hatten beim Erarbeiten eines Naturparkplans die Stärken und Schwächen im Sternberger Seenland aufs Korn genommen. Und diskutierten diese Analyse vor zehn Jahren zusammen mit Vertretern aus der Region. So beim zweiten Forum zur Naturparkplanung auf Schloss Kaarz, wie SVZ berichtete. Zu den Stärken der Region – so ergaben bisherige Analysen bei der Naturparkplanung – zählten die vielen Künstler und Kunsthandwerker, die sich hier angesiedelt haben. Ebenso wie das Angebot an Festen und kulturellen Veranstaltungen wie u. a. das Landesrapsblütenfest und die Lesungen auf Schloss Kaarz.

Zu den Schwächen des Naturparks gehörten hingegen ein Ausbaubedarf bei Straßen und straßenbegleitenden Radwegen, eine mangelnde DSL-Versorgung im Wariner Raum, ein geringes Arbeits- und Ausbildungsangebot sowie die geringe Kaufkraft.

Themen wie straßenbegleitende Radwege, schnelles Internet, geringe Arbeits- und Ausbildungsangebote und geringe Kaufkraft sind auch heute nach zehn Jahren weiter aktuell.