Unzertrennlich: Elsa und Hugo

von Roswitha Spöhr

15. Januar 2019, 08:26 Uhr

Über eine ungewöhnliche Tierfreundschaft berichtete SVZ vor zehn Jahren. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, die Hündin Elsa und Ente Hugo miteinander verband. Wobei die Ente der schwarzen Labradorhündin auch ihr Leben zu verdanken hatte. Die Hündin hatte bei einem Spaziergang mit Herrchen zwischen Dabel und Dabel-Woland ein Küken in weiter Flur entdeckt. Der tierliebe Sternberger nahm die kleine Ente mit nach Hause und päppelte sie auf. Labradorhündin Elsa wich in all der Zeit kaum von der Seite der Ente, die den Namen Hugo bekam.