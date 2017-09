Holzendorf : Unfallbeteiligter meldet sich bei Polizei

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 2

von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 11.Sep.2017 | 09:54 Uhr

Einer der beteiligten Insassen des Unfallfahrzeuges vom Sonntagmorgen auf der B 192 nahe Holzendorf hat sich bei der Polizei in Sternberg gemeldet. Es handelt sich um den 37-jährigen Halter des Audi A8. Er gab an, im Fahrzeug gesessen zu haben. Da er medizinische Behandlung benötigt, werde er erst einmal einen Arzt aufsuchen und sich danach wieder bei der Polizei melden, hieß es am Montagmorgen.

Gegen 6 Uhr war am Sonntagmorgen der Unfallwagen ohne Insassen nurz vor Holzendorf gefunden worden, nachdem das Auto auf gerader Strecke gegen einen Baum gefahren war.