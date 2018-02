Tempzin : Unfall nach Vorfahrtsfehler: drei Leichtverletzte

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der B 192 am Abzweig Tempzin.

von Roswitha Spöhr

16. Februar 2018, 17:26 Uhr

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag kurz nach 15.30 Uhr auf der B 192 am Abzweig Tempzin. Wie die Polizei in Sternberg informierte, wollte der Fahrer eines Pkw Suzuki aus Richtung Tempzin kommend, nach links auf die Bundesstraße auffahren. Dabei stieß das Fahrzeug mit einem in Richtung Brüel fahrenden Pkw Peugeot zusammen. Beide Fahrer und ein weiterer Insasse des Peugeot wurden leicht verletzt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brüel waren im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Bereich war zeitweise voll gesperrt.