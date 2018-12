Dabel : Turmblasen des Posaunenchores

von Roland Güttler

Zum traditionellen Turmblasen mit Apfelpunsch, Glühwein und Schmalzbrot lädt der Dabeler Posaunenchor am Sonnabend um 18 Uhr ein. Es erklingen adventliche und weihnachtliche Weisen. „Lassen Sie sich einstimmen auf die Weihnacht“, so Ingrid Kuhlmann von der Kirchengemeinde. Tags darauf am 3. Advent wird in der Dabeler Kirche ein Krippenspiel während des Gottesdienstes aufgeführt. Beginn ist 10 Uhr.